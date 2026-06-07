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Пресјек до 9 часова: Срби масовно излазе на биралишта

Аутор:

АТВ
07.06.2026 10:59

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Бирач потписује изборни документ на бирачком мјесту за пријевремене парламентарне изборе, треће у посљедњих 18 месеци, у сјеверном дијелу етнички подијељеног града Митровице, у којем доминирају Срби, на Косову, у недјељу, 7. јуна 2026.
Фото: Танјуг/AP Photo/Dejan Simicevic

Излазност до 9 часова на изборима за скупштину привремених приштинских институција је 2,99 одсто, а највећа излазност је у српским срединама, у сјеверном дијелу Косовске Митровице чак 10,67 одсто, показују подаци централне изборне комисије (ЦИК) у Приштини.

Према подацима објављеним на сајту ЦИК-а, у Звечану је до 9 часова излазност 10,13 одсто, у Зубином Потоку 6,06 одсто, у Новом Брду 7,23 одсто, у Ранилугу 6,19 одсто, у Грачаници 5,43 одсто, Лепосавићу 3,55 одсто, а у Штрпцу 3,94 одсто, преноси Тан‌југ.

Када је ријеч о албанским срединама, у Приштини је излазност 4,07 одсто, у Јужној Митровици 3,09, у Липљану 2,88 одсто, у Пећи 2,92, у Подујеву 2,55, у Призрену 2,07, Вучитрну 3,36 одсто, а најмања излазност је у Мамуши и то 1,22 одсто.

У бирачком центру који се налази у ОШ " Краљ Милутин" у Грачаници створиле су се велике гужве, а грађани стрпљиво чекају у реду како би обавили своје грађанско право.

glasanje izbori

Србија

Избори на Косову и Метохији: Отворена бирачка мјеста

Радници здравствених у образовних институција окупили су се у центру Грачанице одакле су организовано кренули на гласање на данашњим изборима за скупштину привремених приштинских институција.

На Косову се данас одржавају ванредни избори за скупштину привремених институција самоуправе, након што парламент није успио да изабере предсједника привремених институција у року који је одредио уставни суд у Приштини, односно до 28. априла.

Скупштина привремених институција има 120 посланичких мјеста, од којих је 10 загарантовано представницима Срба.

Из српске заједнице на изборима учествују најјача српска странка у Покрајини - Српска листа и странка За слободу, правду и опстанак.

Српска листа позвала је српски народ на јединство и навела да јој је циљ да освоји свих 10 мандата загарантованих Србима како би штитила интересе српског народа.

Највиши званичници Србије такође су позвали Србе да гласају за Српску листу, истичући да је глас за Српску листу глас за опстанак и останак српског народа на КиМ.

Бирачка мјеста биће отворена до 19 часова, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Косово и Метохија

Парламентарни избори

Срби на Косову

Излазност на изборима

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