Заглавили сте у колони у Италији? Можете добити новац назад, ево и како

Аутор:АТВ
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Према новим правилима која су ступила на снагу у Италији, возачи могу добити повраћај дијела новца или чак цијеле путарине ако су претрпјели значајна кашњења због саобраћајних гужви изазваних радовима на путу.
Саобраћајне гужве на италијанским ауто-путевима годинама узрокују возачима изгубљено вријеме, стрес и додатне трошкове. Почев од данас, дио ових непријатности се ублажава новим правилом према којем возачи могу добити повраћај дијела или свих путарина ако су претрпјели значајна кашњења због одређених саобраћајних гужви, јављају њемачки медији.
Италијанска влада представља ову мјеру као европску новину, а њен циљ је да обезбиједи већу заштиту корисника ауто-пута. Према новим правилима, возачи који касне до два сата због саобраћајних гужви изазваних радовима на путу имају право на повраћај 50 одсто путарине коју су платили.
Ако кашњење пређе три сата, могуће је добити повраћај цијелог износа.
Путовање италијанским ауто-путевима је већ само по себи значајан трошак. На примјер, за дионицу од 447 километара између превоја Бренер и Фиренце, возачи плаћају путарину од 34,30 евра, што је међу највишим у Европи.
Честе саобраћајне гужве су још један извор незадовољства. Многи возачи пријављују да су заглављени сатима због незгода или радова на путу. Управо су такве ситуације подстакле усвајање нових правила о надокнади штете.
Предсједник италијанског регулатора ауто-путева наглашава да сваки корисник који плаћа путарину има право да очекује квалитетну и ефикасну услугу.
"Ако услуга није у потпуности пружена, корисник не би требало да плати пуну цијену", рекао је он.
Међутим, право на надокнаду штете не односи се на све саобраћајне гужве у Италији. Случајеви узроковани саобраћајним незгодама, хитним радовима на путу или екстремним временским условима су изузети од повраћаја новца, јер се такве околности сматрају ванредним догађајима за које оператери ауто-путева нису директно одговорни.
У пракси, то значи да ће повраћај путарине бити могућ углавном када су кашњења резултат планираних радова на изградњи ауто-пута.
Поступак повраћаја новца заснива се на доказивању да је путовање трајало знатно дуже него обично због радова на путу. Зато њемачки аутомобилски клуб АДАЦ препоручује возачима да пажљиво чувају све рачуне и потврде везане за путовање, наводе њемачки медији.
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"Рачуне треба сачувати како би се касније могли дигитално отпремити путем онлајн платформе оператера ауто-пута", објашњавају у АДАЦ-у.
Страни држављани такође могу поднијети захтјеве за повраћај новца. Међутим, за то је потребан италијански порески број, такозвани codice fiscale, који се мора затражити од италијанских пореских власти. Додатну потешкоћу представља чињеница да у Италији више од 20 различитих компанија управља појединачним дионицама ауто-пута, па возачи морају знати ком оператеру подносе свој захтјев.
Ради поједностављења поступка, планирано је да се до краја године успостави јединствени портал или мобилна апликација за обраду свих захтјева за повраћај новца.
Иако нова мјера на први поглед дјелује као добитак за возаче, организације за заштиту потрошача упозоравају на могуће негативне посљедице. Предсједник удружења за заштиту потрошача Ђиа упозорава да би оператери ауто-путева могли да надокнаде трошкове плаћања накнада повећањем цијена путарина.
"Од 2030. године таква пракса више неће бити дозвољена. Међутим, сматрамо да оператери већ треба сами да сносе трошкове накнада јер су одговорни за непријатности нанесене корисницима", наглашено је.
Стога, неки стручњаци сматрају да би нова регулатива, упркос добрим намјерама, могла да резултира само прерасподјелом трошкова, при чему би возачи потенцијално дугорочно плаћали више кроз веће путарине.
Да ли ће нова правила заиста донијети већу заштиту корисницима или ће се показати само као административно сложен систем са ограниченим ефектом, показаће се у наредним мјесецима, преноси Курир.
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