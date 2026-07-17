Држављанки Србије забрањен улазак у ЕУ због крађе лежаљки и сунцобрана

Аутор:АТВ редакција
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Кривична пријава и забрана уласка у Европски економски простор изречени су држављани Србије, након што је осумњичена за крађу сунцобрана и три лежаљке.
Како је саопштила Полицијска управа задарска, криминалистичку истрагу провели су службеници Полицијске станице Биоград због сумње да је починила кривично дјело крађе.
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Према наводима полиције, жена је у недјељу, 12. јула, око 14 сати из дворишта куће у Светом Петру, чији је власник 59-годишњи мушкарац, однијела један сунцобран и три лежаљке.
Осумњичена је ухапшена три дана касније на подручју Сукошана, а полиција је код ње пронашла украдене предмете који ће бити враћени власнику.
Против ње ће надлежном државном тужилаштву у Задру бити поднесена кривична пријава због крађе.
Поред тога, на основу Закона о странцима донесено је рјешење о њеном протјеривању из Европског економског простора, уз забрану уласка и боравка у трајању од једне године.
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Полиција је саопштила и да је прекршајно санкционисана јер није пријавила краткотрајни боравак у Хрватској у законом прописаном року.
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