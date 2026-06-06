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Разводе се Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић

Аутор:

АТВ
06.06.2026 20:44

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Разводе се Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић

Глумица Јелисавета Орашанин и кошаркаш Милош Теодосић разводе се након девет година.

Пар је у браку добио двоје дјеце - сина Богдана и ћерку Петру.

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Подсјетимо, Јелисавета и Милош вјенчали су се 2017. године, након шест мјесеци везе и важили су за један од складнијих парова.

Иначе, Јелисавета је недавно у једном интервјуу говорила о томе како успијева да балансира између пословних и приватних обавеза.

- Увијек обје стране испаштају. Много обавеза и приватан живот, пријатељи, породица, ужа и шира родбина, тренинзи, ја имам распоред. Распоред је кључ, али нека страна мора да пати у неком дану - истакла је она.

С обзиром на то да је мајка двоје деце, глумица је рекла шта је за њу, као родитеља, највећи изазов.

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- Борба ми је сваки дан. Ја се из дана у дан суочавам са новим изазовима. Ћерка је кренула у школу, то ми је изазов. Са математиком се боримо - рекла је она и открила да је за добру организацију битан и распоред кога се она придржава.

- Мене не оптерети. Ја без распореда не бих знала да функционишем. У распоред пишем и кафу са другарицама. Све моје куме се шале са мном и кажу: “Упиши ме у распоред”, сад је то већ ушло у навику, знају да ако не упишем да нема шансе да се сјетим. Распоред ми много значи - изјавила је глумица.

(Блиц)

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Подијели:

Тагови :

Јелисавета Орашанин

Милош Теодосић

глумица

Развод брака

Развод Јелисавета и Теодосић

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