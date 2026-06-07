Ватрогасци имали пуне руке посла: Горјела два стана у Бањалуци

Аутор:АТВ
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Бањалучки ватрогасци јуче су имали веома захтјеван дан, након што су у интервалима од нешто мање од два часа морали да реагују на пожаре у два стамбена објекта.
Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука јуче, 6. јуна, интервенисали су због пожара у два стана на подручју града.
Први позив за помоћ стигао је у 11.25 часова, након чега су екипе одмах упућене у Улицу Владислава Скарића.
По доласку на лице мјеста, ватрогасци су затекли пожар унутар стана, који је, према првим сазнањима, избио у кухињи. Брзом интервенцијом пожар је угашен, чиме је спријечено да се ватрена стихија прошири на остале дијелове стана и околне објекте.
Како се може видјети на фотографијама са лица мјеста, кухиња је у потпуности претрпјела оштећења, а на објекту је причињена значајна материјална штета.
Само два часа касније, ватрогасци су поново морали на терен. Око 13 часова стигла је дојава о појави дима из стана у Улици Бановић Страхиње. Ватрогасно-спасилачка екипа је брзо изашла на локацију како би санирала опасност и провјерила стање у објекту.
Узроци пожара биће познати након што се утврде све околности које су довеле до избијања ватре.
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