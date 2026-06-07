Ставили блинкере на ауто, па наплаћивали казне: Пали лажни полицајци у Лазаревцу

Аутор:АТВ
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Младићи у Лазаревцу ухапшени су у петак јер су се представљали као полицајци и људима наплаћивали казне.
Како сазнаје Телеграф.рс, Н. А. (25) и М . Ђ. (28) су на аутомобил "шкода суперб" ставили блинкере, након чега су у саобраћају заустављали возаче и тражили им новац за наводно учињене саобраћајне прекршаје, говорећи да су полицајци.
Против осумњичених је, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Лазаревцу поднијета кривична пријава за лажно представљање.
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