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Ставили блинкере на ауто, па наплаћивали казне: Пали лажни полицајци у Лазаревцу

Аутор:

АТВ
07.06.2026 09:43

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Младићи у Лазаревцу ухапшени су у петак јер су се представљали као полицајци и људима наплаћивали казне.

Како сазнаје Телеграф.рс, Н. А. (25) и М . Ђ. (28) су на аутомобил "шкода суперб" ставили блинкере, након чега су у саобраћају заустављали возаче и тражили им новац за наводно учињене саобраћајне прекршаје, говорећи да су полицајци.

Против осумњичених је, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Лазаревцу поднијета кривична пријава за лажно представљање.

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Тагови :

превара

Блинкери

лажни полицајци

Србија

хапшење

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