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Упозорење за путнике: Колоне на границама, чека се сатима

Аутор:

АТВ
07.06.2026 09:12

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Гужве на граничном прелазу Свилај.
Фото: АМС РС

Вишечасовна чекања јутрос су забиљежена на више граничних прелаза према Хрватској.

Гужве су на излазу из БиХ на граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Градина, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Градишка, Брод и Орашје, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гранични прелаз

Стање на границама

гужве на граници

Ауто-мото савез Републике Српске

Република Српска

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