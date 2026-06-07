Упозорење за путнике: Колоне на границама, чека се сатима

Аутор:АТВ
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Вишечасовна чекања јутрос су забиљежена на више граничних прелаза према Хрватској.
Гужве су на излазу из БиХ на граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Градина, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Градишка, Брод и Орашје, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, преноси Срна.
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