Експлозија на Звездари: Младић остао без шаке након експлозије

Аутор:АТВ
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Младић (26) задобио је тешке повреде и морала је да му буде ампутирана шака.
Наиме, како је саопштено из Хитне помоћи, током ноћи је дошло до тешког поврјеђивања младића (26) на Звездари, када је дошло до мање експлозије.
Није познато шта је изазвало експлозију, али је младић задобио политрауматску повреду. Он је хитно превезен у болницу, али, како су рекли из Хитне помоћи за РТС, напосљетку је морала да му буде ампутирана шака, преноси Телеграф.рс.
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