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Санитетско возило прегазило жену: Трагедија у Чачку

Аутор:

АТВ
06.06.2026 19:53

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Старија жена погинула је данас код Чачка када је ударило санитетско возило док је прелазила обилазницу ван пјешачког прелаза.

Очевици су испричали да је жену ударило санитетско возило на којем су била укључена ротациона свјетла и звучни сигнал, преноси Танјуг.

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Према првим информацијама, у санитетском возилу налазио се пацијент који је другим возилом наставио пут.

Мјесто незгоде налази се на свега неколико десетина метара од раскрснице са семафорима и пјешачким прелазима.

(СРНА)

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Тагови :

Чачак

Хитна помоћ

погинула жена

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