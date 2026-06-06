Санитетско возило прегазило жену: Трагедија у Чачку

Очевици су испричали да је жену ударило санитетско возило на којем су била укључена ротациона свјетла и звучни сигнал, преноси Танјуг.

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Према првим информацијама, у санитетском возилу налазио се пацијент који је другим возилом наставио пут.

Мјесто незгоде налази се на свега неколико десетина метара од раскрснице са семафорима и пјешачким прелазима.

(СРНА)