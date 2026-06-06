Санитетско возило прегазило жену: Трагедија у Чачку

Аутор:АТВ
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Старија жена погинула је данас код Чачка када је ударило санитетско возило док је прелазила обилазницу ван пјешачког прелаза.
Очевици су испричали да је жену ударило санитетско возило на којем су била укључена ротациона свјетла и звучни сигнал, преноси Танјуг.
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Према првим информацијама, у санитетском возилу налазио се пацијент који је другим возилом наставио пут.
Мјесто незгоде налази се на свега неколико десетина метара од раскрснице са семафорима и пјешачким прелазима.
(СРНА)
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