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Ухапшен мушкарац код кога је пронађено 10 килограма марихуане

Аутор:

АТВ
06.06.2026 17:18

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Мушкарац из Лесковца ухапшен је данас након што је код њега пронађено 10 килограма марихуане.

Ухапшен је О. М. /45/ који је дрогу превозио у аутомобилу.

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Он је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дроге, саопштио је МУП Србије.

Њему је одређено задржавање до 48 часова и уз кривичну пријаву биће приведен тужилаштву.

(СРНА)

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Тагови :

Лесковац

хапшење

Дрога

ухапшен мушкарац

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