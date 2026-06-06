Ухапшен мушкарац код кога је пронађено 10 килограма марихуане

Аутор:АТВ
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Мушкарац из Лесковца ухапшен је данас након што је код њега пронађено 10 килограма марихуане.
Ухапшен је О. М. /45/ који је дрогу превозио у аутомобилу.
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Он је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет дроге, саопштио је МУП Србије.
Њему је одређено задржавање до 48 часова и уз кривичну пријаву биће приведен тужилаштву.
(СРНА)
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