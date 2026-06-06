Црни дим куља из зграде: Ватрогасаци се боре са пожаром у Сарајеву

Аутор:АТВ
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У Сарајеву је данас у поподневним сатима дошло до пожара на једној од зграда у сарајевском насељу Долац Малта.
На терен су упућени ватрогасци, а још увијек није познато како је дошло до пожара.
Из Професионалне ватрогасне бригаде КС нису нам могли дати одмах информације с обзиром да је интервенција у току.
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Према првим информацијама, ватрогасцима је пријављено да је дошло до пожара на зградама у изградњи код Меркатора у улици Ложионичка. Огроман дим се шири са крова зграде.
(Кликс)
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