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Црни дим куља из зграде: Ватрогасаци се боре са пожаром у Сарајеву

Аутор:

АТВ
06.06.2026 15:39

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Пожар у згради у сарајевском насељу Долац Малта.
Фото: Klix video/Screenshot

У Сарајеву је данас у поподневним сатима дошло до пожара на једној од зграда у сарајевском насељу Долац Малта.

На терен су упућени ватрогасци, а још увијек није познато како је дошло до пожара.

Из Професионалне ватрогасне бригаде КС нису нам могли дати одмах информације с обзиром да је интервенција у току.

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Према првим информацијама, ватрогасцима је пријављено да је дошло до пожара на зградама у изградњи код Меркатора у улици Ложионичка. Огроман дим се шири са крова зграде.

(Кликс)

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Тагови :

Сарајево

пожар

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