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Дмитријев: Однос Москве и Вашингтона опоравља се од претходних администрација

Аутор:

АТВ
06.06.2026 15:21

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Кирил Дмитријев
Фото: Youtube/ FRANCE 24 English

Однос Русије и Сједињених Држава опоравља се од погрешне политике коју су водили бивши амерички предсједници Барак Обама и Џозеф Бајден, изјавио је специјални предсједнички изасланик Русије за економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.

"На Међународном економском форуму у Санкт Петербургу говорио сам о опоравку односа САД и Русије од катастрофалних грешака администрација Обаме и Бајдена. Конструктиван дијалог са тимом предсједника Трампа се наставља", написао је Дмитријев на "Иксу".

Он је додао да ће дијалог и економска сарадња превазићи злонамјерне напоре "воук" политичара и љевичарске "дубоке државе", којима не иде у корист добар однос и сарадња Русије и САД.

Дмитријев је рекао раније да Русија и САД одржавају дијалог и да се очекује да ће се билатерална комуникација између Москве и Вашингтона додатно интензивирати у блиској будућности, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кирил Дмитријев

Сједињене Америчке Државе

Доналд Трамп

Русија

Џозеф Бајден

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