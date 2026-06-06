Аутор:АТВ
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Однос Русије и Сједињених Држава опоравља се од погрешне политике коју су водили бивши амерички предсједници Барак Обама и Џозеф Бајден, изјавио је специјални предсједнички изасланик Русије за економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
"На Међународном економском форуму у Санкт Петербургу говорио сам о опоравку односа САД и Русије од катастрофалних грешака администрација Обаме и Бајдена. Конструктиван дијалог са тимом предсједника Трампа се наставља", написао је Дмитријев на "Иксу".
Он је додао да ће дијалог и економска сарадња превазићи злонамјерне напоре "воук" политичара и љевичарске "дубоке државе", којима не иде у корист добар однос и сарадња Русије и САД.
Дмитријев је рекао раније да Русија и САД одржавају дијалог и да се очекује да ће се билатерална комуникација између Москве и Вашингтона додатно интензивирати у блиској будућности, преноси Срна.
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