Појасу Мајке Божије поклонило се више од милион људи

Аутор:АТВ
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Игуман манастира Ватопед архимандрит Јефрем рекао је данас да се Појасу Мајке Божије у Храму Светог Саве на Врачару поклонило више од милион људи.
- Србија је земља православна, а то је доказао народ јер је више од милион људи пришло да се поклони Појасу Пресвете Богородице - рекао је архимандрит Јеферм у обраћању у Храму након што је служен Акатист Светој Богородици.
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Указао је да због тога присуство Мајке Божије међу српским народом није случајно већ је то доказ да је Бог видио напоре свих.
Истакао је и да је то потврда од Пресвете Богородице да ће подржавати Србију, која је изложена многим непријатељима и опасностима али се ослања на темеље православног предања.
Игуман је поновио да благодат Мајке Божије остаје. "Идемо у Свету Гору носећи са собом појас, али одлазимо са тим да вас не заборављамо", рекао је игуман Јефрем.
Замолио је вјернике да остану с Богом, истакашви да ће Србију спасити духовне базе, а то су манастири, парохије.
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Његова светост патријарх српски Порфирије поновио је да благослов Пресвете Богородице остаје са српским народом.
- Испуњена је наша душа радошћу јер смо ових дана имали благослов који нисмо очекивали и који се не може исказати обичним људским ријечима - рекао је српски патријарх.
Он је истакао да се сада зна љубав Божија постоји према српском народу и да треба као задатак да остане да се живи својој пуноћи.
- Благодарност и вјечна захвалност у име читавог народа и Цркве архимандриту Јефрему и братству манастира Ватропед за љубав, вјеру и молитву - рекао је српски патријарх.
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Појас Мајке Божије из Храма на Врачару изнио је српски патријрах у присуству великог броја вјерника.
(СРНА)
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