Оплели из Русије по ЕУ: Руководство појединих држава се може описати као "мождано мртво"

Аутор:АТВ
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Изјаве појединих европских званичника не могу се описати као разумне, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Захарова је истакла да те изјаве које долазе из појединих европских пријестоница изазивају озбиљне сумње у то да ли руководство тих земаља и даље поступа компетентно.
Она је за ТАС рекла да се руководство појединих држава може описати као "мождано мртво".
Захарова је раније назвала изјаве француског предсједника Емануела Макрона о Русији и Бјелорусији контрадикторнима, преноси Срна.
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