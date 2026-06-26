Јанша планира повући признање Палестине и преселити амбасаду у Јерусалим

Аутор:АТВ редакција
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Словеначки премијер Јанез Јанша најавио је у интервјуу за израелски лист Израел Хајом заокрет у спољној политици земље. Поручио је да ће његова влада замрзнути, односно повући признање Палестине, те преселити амбасаду из Тел Авива у Јерусалим, преносе словеначки медији.
Јанша је критиковао одлуку претходне владе да призна Палестину, оцијенивши је незаконитом. "Лијева влада која је претходних година била на власти признала је палестинску државу супротно словеначким законима. Ми ћемо поштовати закон и замрзнути ту одлуку", рекао је Јанша, додајући да је то био један од услова за формирање владајуће коалиције.
Словенија је Палестину признала као независну и суверену државу 4. јуна 2024. године, након што је влада тадашњег премијера Роберта Голоба упутила приједлог парламенту у оквиру иницијативе за окончање сукоба у Гази.
Нова влада планира и пресељење амбасаде у Јерусалем, чиме би Словенија постала прва чланица Европске уније која би направила такав потез. Тренутно амбасаде у Јерусалему имају само Сједињене Америчке Државе, тзв. Косово, Гватемала, Хондурас, Парагвај и Папуа Нова Гвинеја.
Образлажући одлуку, Јанша је Израел назвао стратешким партнером и савезником који доприноси регионалној стабилности и борби против тероризма. Истакао је и да Словенија и Израел дијеле сличне изазове, попут тероризма, екстремизма и растућих геополитичких притисака, те да због тога требају јачати међусобну сарадњу.
Према писању Израел Хајома, Јанша намјерава овакав став заступати и у Бриселу, гдје жели ојачати блок земаља које подржавају Израел и успротивити се евентуалним санкцијама против те државе. Такође планира унаприједити билатералне односе, привући више израелских туриста и подстаћи нова улагања у Словенију.
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