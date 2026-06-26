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Број жртава земљотреса у Венецуели порастао на 920

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 20:32

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Човек хода међу рушевинама зграде која се срушила у земљотресима претходног дана у Ла Гваири, Венецуела, у четвртак, 25. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Pedro Mattey

Број жртава два земљотреса који су погодили Венецуелу порастао је на 920, а 3.360 је повријеђених.

Хиљаде људи воде се као нестали. Амерички геолошки завод процијенио је да постоји велика вјероватноћа да ће број погинулих премашити 10.000, што би ове земљотресе сврстало међу најсмртоносније у Латинској Америци.

Расте број страдалих у земљотресу

Предсједник скупштине Венецуеле Хорхе Родригез саопштио је да је број мртвих порастао на 920.

Влада процјењује да је, готово два дана након земљотреса магнитуде 7,2 и 7,5 који су погодили подручје око 160 километара западно од Каракаса, стотине људи и даље заробљено испод рушевина и воде се као нестали.

На интернет страници успостављеној за пријаву несталих особа до поднева у петак евидентирано је више од 50.000 људи. Сличну процјену изнио је и шеф хуманитарне помоћи Уједињених нација.

Страни спасилачки тимови и хуманитарна помоћ почели су да пристижу у петак, док очајни становници Венецуеле, заједно са све већим бројем страних волонтера, покушавају да пронађу преживјеле заробљене испод рушевина.

Родригес је изјавио да се у земљи у петак поподне налазио 871 припадник међународних спасилачких тимова. Међу државама које су упутиле своје екипе налазе се Мексико, Салвадор и Шпанија.

Амерички геолошки завод процијенио је да постоји велика вјероватноћа да ће број погинулих премашити 10.000, што би ове земљотресе сврстало међу најсмртоносније у Латинској Америци током последњег вијека, преноси РТС

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