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Цијене нафте наставиле пад након обнове саобраћаја кроз Хормушки мореуз

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 20:15

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Цијене нафте наставиле пад након обнове саобраћаја кроз Хормушки мореуз
Фото: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Цијене нафте на свјетским тржиштима и данас су наставиле пад, од око четири одсто, чиме су достигле најниже нивое од краја фебруара.

Међународно референтна нафта Брент била је испод 73 долара за барел, а америчка нафта WTI кретала се око 69 долара, пренио је Трејдинг економикс.

На појефтињење енергената утицала обнова танкерског саобраћаја кроз Ормуски мореуз и повећање извоза нафте из Персијског залива.

Тржиште је реаговало на напредак у преговорима између Сједињених Америчких Држава и Ирана, што је омогућило да извоз нафте из региона достигне око 75 одсто обима забиљеженог прије почетка сукоба.

Додатни утицај на цијене изазвала је одлука Саудијске Арабије да поново започне утовар танкера у највећем нафтном терминалу Рас Танура, што аналитичари тумаче као сигнал повећања производње у региону.

Иако је у четвртак забележен краткотрајан раст цијена од око два одсто након што је контејнерски брод Евер Ловли погођен пројектилом у близини Омана, амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је мореуз остао отворен и да се бродски саобраћај одвија без озбиљнијих поремећаја.

Истовремено, произвођачи из Уједињених Арапских Емирата, Кувајта и Катара повећавају испоруке сирове нафте, упркос ограниченим транспортним капацитетима, док Ирак настоји да од Организације земаља извозница нафте (ОПЕК) добије већу производну квоту како би надокнадио приходе изгубљене током рата.

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Тагови :

Хормушки мореуз

цијене нафте

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