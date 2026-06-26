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Жељко Обрадовић се појачава из Валенсије

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 21:32

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Жељко Обрадовић се појачава из Валенсије
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Вратио се Жељко Обрадовић у Панатинаикос и кренуо је са прављењем тима за наредну сезону. Ускоро би "зелени" могли да добију новог играча.

Како преноси шпански "Енкестандо", Атињани имају велику жељу да доведу кошаркаша Валенсије Бранука Бадија.

Сенегалац је пре два месеца продужио уговор са шпанским тимом. Ипак, колико га Грци желе показује податак да је Панатинаикос спреман да плати 1.500.000 за обештећење.

Бадио ће, према наводима поменутог портала, са "зеленим" потписати трогодишњи уговор укупне вриједности 5.000.000 евра. Експлозивни бек је био жеља овог великана још од средине минуле сезоне, а Обрадовић је по доласку дао "зелено свјетло" да се крене у реализацију.

Овај 27-годишњак је у сјајној сезони Валенсије у Евролиги просјечно биљежио 11,2 поена, 2,6 скокова и 2,2 асистенције.

Подсјетимо, Панатинаикос је већ ангажовао Мустафу Фала који је стигао из редова највећег ривала Олимпијакоса.

(Новости)

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Тагови :

Жељко Обрадовић

КК Панатинаикос

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