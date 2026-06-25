„Љетна школа спорта Републике Српске“ окупила талентоване кошаркаше и кошаркашице

Аутор:Јована Кецман
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Камп у Бањи Дворови већ годинама окупља талентоване кошаркаше и кошаркашице из цијеле Републике Српске.
У седам дана рада дјеца имају прилику да стичу нова кошаркашка знања и вјештине. За многе од њих прилика да додатно унаприједе своје способности али и стекну нова пријатељства.
На кампу учествује 30 дјечака и дјевојчица рођених 2011. Године. Са њима раде провјерени тренери из кошаркашких клубова Српске. Талента има, поручују, а овакви кампови доприносе даљем развоју и унапријеђењу младих спортиста.
Камп траје до суботе, а и ове године организован је у склопу "Љетне школе спорта Републике Српске", Министарства за породицу, омладину и спорт.
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