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„Љетна школа спорта Републике Српске“ окупила талентоване кошаркаше и кошаркашице

Аутор:

Јована Кецман
25.06.2026 19:50

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„Љетна школа спорта Републике Српске“ окупила талентоване кошаркаше и кошаркашице
Фото: ATV

Камп у Бањи Дворови већ годинама окупља талентоване кошаркаше и кошаркашице из цијеле Републике Српске.

У седам дана рада д‌јеца имају прилику да стичу нова кошаркашка знања и вјештине. За многе од њих прилика да додатно унаприједе своје способности али и стекну нова пријатељства.

На кампу учествује 30 д‌јечака и д‌јевојчица рођених 2011. Године. Са њима раде провјерени тренери из кошаркашких клубова Српске. Талента има, поручују, а овакви кампови доприносе даљем развоју и унапријеђењу младих спортиста.

Камп траје до суботе, а и ове године организован је у склопу "Љетне школе спорта Републике Српске", Министарства за породицу, омладину и спорт.

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Подијели:

Тагови :

Љетна школа спорта Републике Српске

кошарка

Бања Дворови

Министарство за омладину

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