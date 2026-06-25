Ненад Стефановић: "Учешће у групној фази Лиге шампиона велики мотив за све"

Аутор:Никола Лучић
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Кошаркаши Игокее и наредне сезоне играће у групној фази ФИБА Лиге шампиона, а тренер Ненад Стефановић за АТВ поручује да учешће у реномираном европском такмичењу представља велики мотив.
"Ово је велики комплимент за све у клубу, за наш менаџмент који је вриједно радио током свих година на томе. Мислим да нам је наш статус као клуба превасходно омогућио да будемо поново учесници групне фазе. Велики подстрек за све нас, потврда доброг рада. Наравно, на нама је да потврдимо резултатом да заслужујемо прилику, али видимо колико су озбиљни тимови у том такмичењу и колико су то јаки клубови. Ово је обавеза и мотив више за нас, полако склапамо екипу. Лакше је доводити играче када учествујемо у једном тако реномираном такмичењу. С личне стране осјећам велико задовољство, надам се да ће на жријебу да нас мало погледа и срећа, с нестрпљењем га очекујемо", рекао је Стефановић.
Жријеб је на програму осмог јула, док нова сезона у Лиги шампиона креће шестог октобра.
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