Ново лице у Лакташима: Урош Пауновић је нови кошаркаш Игокее

Аутор:АТВ редакција
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КК Игокеа наставља са довођењем појачања за нову сезону, а данас је озваничена садашња са плејмејкером Урошем Пауновићем.
Кошаркашки пут 23-годишњак градио је кроз српске клубове, наступајући за Слобода Ужице, Дyнамиц и Златибор, гдје је у сезони 2024/25 био један од носилаца игре. У првенству Србије просјечно је биљежио 8,8 поена, 2,9 скокова и 2,2 асистенције по утакмици, уз готово 35 одсто успјешности у шуту за три поена. Наступао је и у АБА 2 лиги, гдје је стекао вриједно регионално искуство.
Током 2025. године каријеру је наставио на америчком универзитету Конектикат, једном од најугледнијих кошаркашких програма у НЦАА лиги, гдје је додатно унаприједио своје искуство. Са КК Игокеа потписао је вишегодишњи уговор.
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