Опрез при уласку у воду: Због једне грешке се најчешће дешава срчани удар

Аутор:АТВ редакција
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Сваког љета свједоци смо случајева када се људи утопе одмах по уласку у воду јер им се слоши, или се то деси чим изађу из воде. Најчешћи узроци су, како каже кардиолог др Небојша Тасић, везани за кардиоваскуларни систем, срце и крвне судове.
Ситуација уопште није безазлена ни наивна, али се понавља из године у годину. Љето је, вода је врло примамљива, људи воле да се купају, то је нормално, али ријетко ко поштује оно што је најважније, а то је постепен улазак у воду, припрема, мало да се тијело навикне на температуру воде – каже кардиолог.
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Он истиче да су ситуације када људи умру, односно удаве се, добију инфаркт или шлог у хладној води екстремне, али се знаци упозорења често јављају.
– Нису ријетке ситуације када се људи пожале љекару да када су ушли у хладну воду да су доживјели наглу дрхтавицу, грозницу, након тога да су имали аритмију, да им се завртјело, да су изашли па су спасени. То је нека врста упозорења. Оно што је проблем је да нагли улазак у хладну воду може да доведе с једне стране, што људи знају, до спазма крвних судова, то је прва реакција тијела. Значи, у почетку долази до убрзаног, а касније и до успореног срчаног рада као посљедице купања у хладној води”.
Др Тасић истиче да је веома опасно ући у хладну воду када је напољу вруће, а посебно ако сте се прије тога сунчали јер долази до ширења крвних судова.
Нагли улазак у воду није једини потез који људе доводи у опасност, каже кардиолог, пише Нај Жена.
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– Људи улазе неприпремљени у воду не само у смислу да прије тога треба мало да се поквасе водом, него улазе послије обилног оброка, заливеног алкохолом, пивом.
Савјет кардиолога је да у врелим љетним данима избјегавате алкохол и тешке, обилне оброке.
– Вода, чајеви су најздравији напици, вода је можда најбољи избор у овој ситуацији. Ако неко баш жели да пије алкохол нека га остави за вече, када мало падне температура и не ускачете у воду након тога. Љето је створено за салате, лаганију исхрану, рибу, да желудац не оптерећујете јер су врућине саме по себи опасне – поручио је он, додајући да савјетује свима, а посебно хроничним болесницима да прије одласка на љетовање оду на љекарски преглед.
Постоје неки докази који указују на чињеницу да људи имају допамински одговор на контакт са хладном водом,” каже Џон Ритенбергер, професор сарадник ургентне медицине на Универзитету у Питсбургу.
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Допамин, као и серотонин, један је од неуротрансмитера које мозак испушта, а који изазива осјећај среће и задовољства.
Испуштање допамина и серотонина у склопу одговора на вјежбање су добро документовани, каже Ритенбергер, а укључују и вјежбање у хладној води, гдје особа вежба у базену са ледено хладном водом. Али је недовољно разјашњено колико је од тог допамина и серотонина – у овом случају – изазвано хладном водом, као и колико се лучи само због чињенице да ови људи заправо вјежбају.
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