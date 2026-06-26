Наплата по страници: Овјера докумената изазвала бијес Бањалучана

Аутор:АТВ редакција
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Овјера докумената, која је годинама представљала рутински административни поступак, посљедњих дана изазива незадовољство међу грађанима Бање Луке.
Разлог није сама овјера, већ начин обрачуна административне таксе.
Према тврдњама грађана, приликом овјере вишестраничних докумената такса се наплаћује 2 КМ за сваки лист посебно, због чега укупни трошкови могу бити вишеструко већи него што су очекивали.
Градови и општине
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Поједини грађани сматрају да би било логичније да се овјерава документ као јединствена цјелина, без обзира на број страница, док други истичу да им није јасно на основу којег прописа се примјењује овакав начин обрачуна.
"Дошао сам да овјерим један документ који има више страница. Нисам очекивао да ће ми свака страница бити посебно наплаћена. На крају сам платио знатно више него што сам планирао“, рекао је један од грађана за "Кликс".
Сличног мишљења су и други грађани, који сматрају да би овакве административне услуге требало учинити једноставнијим и јефтинијим, посебно када је ријеч о документима који чине једну правну цјелину.
Не постоји закон Републике Српске који прописује да се овјера наплаћује по свакој страници. Закон само одређује да се административне таксе могу наплатити искључиво ако су прописане тарифом, док градови и општине сами доносе своје тарифе.
Република Српска
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Према Закону о административним таксама Републике Српске, локалне административне таксе уређују јединице локалне самоуправе својим одлукама. То значи да висину и начин обрачуна такси одређује Град Бањалука кроз Одлуку о градским административним таксама.
Међутим, из јавно доступних прописа није могуће недвосмислено утврдити када је евентуално уведена пракса наплате по свакој страници, нити да ли је ријеч о новијој измјени или дугогодишњем начину примјене важеће тарифне одлуке.
Због тога остаје отворено питање да ли је ријеч о измјени прописа или о начину тумачења постојеће одлуке.
Грађани сматрају да би Град требало јасно објаснити на основу којег тарифног броја се обрачун врши по свакој страници, као и да ли постоји могућност да се овјера вишестраничних докумената убудуће наплаћује као једна административна радња.
Поменути портал је упутио питања Градској управи Бањалуке са захтјевом да појасни правни основ за овакав начин наплате, када је он уведен и да ли се разматра измјена постојеће праксе, али наводи да одговоре још није добио.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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