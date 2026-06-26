Мјесец дана не поправљају квар, а криве грађане за прекомјерну потрошњу

Усљед рестрикција воде у бројним бањалучким насељима надлежни су оптужили грађане за прекомјерну потрошњу воде, а већ мјесец дана низ улицу на Веселом бријегу тече поток због квара.

Како АТВ-у јављају огорчени мјештани квар је пријављен још прије мјесец дана, али се надлежни нису удостојили да га санирају.

Квар на Веселом Бријегу

"Из улице Весели бријег према Улици Новака Пивашевића има већ мјесец дана како тече вода све више и више, пријављен је квар али нико не реагује", рекао нам је један Бањалучанин који нам је прослиједио и фотографије.

Да ствар буде гора, каже он, овај проблем није никаква новост у поменутом насељу.

"Претходно је зимус на истом мјесту већ била пукла цијев, и ево опет. Док други немају воде, овдје тече ли тече безвезе", истакао је он.

Наша екипа се у његове тврдње увјерила на мјесту догађаја, гдје се види да вода тече низ улицу.

Четири дана без воде

Подсјећамо, већ четири дана мјештани Драгочаја, Барловаца и Рамића, као и поткозарских села, немају воде у својим домаћинствима због уведених рестрикција.

Из надлежних у Граду оптужили су грађане за прекомјерну потрошњу и рекли да је то разлог за рестрикцију.

"Узрок проблема је прекомјерна потрошња и квар који се десио", рекао је Мирослав Шево, замјеник команданта Штаба за ванредне ситуације Града Бањалука.

Квар на Веселом Бријегу

Грађани са друге стране поручују да није нормално да у 21. вијеку буду без воде четири дана.

Зато је Предраг Гојковић, произвођач козијег млијека из Барловаца, у два наврата је просипао млијеко испред бањалучког Водовода.

Како је рекао, нема гдје да опере канте у којима држи млијеко, те се из револта одлучио на овај потез.