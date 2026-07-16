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Преминуо чувени Драгутин Глигорић Гиле

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 18:40

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Преминуо чувени Драгутин Глигорић Гиле
Фото: Pixabay

Драгутин Глигорић Гиле, човјек чије ће име заувијек остати уткано у историју Бање Ковиљаче, обала Дрине и срца свих који су имали част да га познају, изненада је преминуо у сриједу, 15. јула, у 72. години, преноси "Јадар прес Лозница".

Био је више од угоститеља. Био је домаћин какав се ријетко среће, дрински алас, пријатељ, човјек ведрог духа и искреног осмијеха.

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Његова доброта, смисао за хумор, мудрост и спремност да свакоме пружи помоћ или искрен савјет оставили су неизбрисив траг међу људима.

Волио је живот, природу, планине и ријеке, а Дрина је за њега била много више од ријеке – била је дио његовог бића. На њеним обалама стварао је успомене, окупљао људе и ширио ону топлину коју могу да пруже само велики људи.

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Са његовим одласком одлази и дио једног времена, времена када су се гостопримство, поштење и људскост подразумијевали. Остају сјећања на човјека који је својим дјелима показивао колико велико може бити једно срце, пише поменути портал.

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Тагови :

Драгутин Глигорић Гиле

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