У болницу примљено 14 особа, већина јела у истом ресторану

Аутор:АТВ редакција
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Током протекле ноћи и данас у лесковачку Општу болницу примљено је 14 особа због сумње на тровање салмонелом, изјавио је за Танјуг директор болнице Небојша Димитријевић.
"Петоро дјеце налази се на педијатрији, док је девет особа хоспитализовано на инфектологији. Сви пацијенти су стабилног здравственог стања", рекао је Димитријевић.
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Начелница одјељења инфектологије, Ана Мојсић Станковић, изјавила је за РТС да је код једног дјетета потврђена салмонела, док се за остале још чекају резултати.
У амбуланти инфектологије прегледано је још десетак Лесковчана.
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Према досадашњим информацијама, већина обољелих јела је тјестенину у једном ресторану у центру Лесковца.
Надлежна инспекција је обавила ванредни надзор и узорковала храну у том ресторану, а узорци су послати на лабораторијску анализу.
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