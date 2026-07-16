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Бојана Курушевић напустила СДС и прешла у СПС

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 18:23

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Бојана Курушевић и Горан Селак
Фото: Фејсбук

Досадашњи одборник СДС-а у Скупштини општине Модрича Бојана Курушевић приступила је Социјалистичкој партији Српске.

Предсједник СПС-а Горан Селак оцијенио је да свако ново приступање представља потврду повјерења у политику коју води ова странка и њену опредијељеност да буде међу грађанима и да се бори за њихове интересе.

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"Настављамо да ширимо нашу политичку породицу и да градимо модерну, снажну и перспективну политичку организацију која је један од ослонаца развоја Републике Српске", каже Селак.

Он је навео да је са Курушевићевом разговарао о будућности Модриче, потребама грађана и заједничком раду на пројектима који ће допринијети развоју ове локалне заједнице.

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Из СПС-а су саопштили да је доласком досадашње Курушевићеве дошло и до прекомпозиције политичких односа у Скупштини општине Модрича, односно тиме је дефинитивно престала да постоји досадашња скупштинска већина коју су чинили СДС, СП и ДНС.

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Тагови :

Бојана Курушевић

Горан Селак

СПС

СДС

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