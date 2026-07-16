Бојана Курушевић напустила СДС и прешла у СПС

Аутор:АТВ редакција
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Досадашњи одборник СДС-а у Скупштини општине Модрича Бојана Курушевић приступила је Социјалистичкој партији Српске.
Предсједник СПС-а Горан Селак оцијенио је да свако ново приступање представља потврду повјерења у политику коју води ова странка и њену опредијељеност да буде међу грађанима и да се бори за њихове интересе.
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"Настављамо да ширимо нашу политичку породицу и да градимо модерну, снажну и перспективну политичку организацију која је један од ослонаца развоја Републике Српске", каже Селак.
Он је навео да је са Курушевићевом разговарао о будућности Модриче, потребама грађана и заједничком раду на пројектима који ће допринијети развоју ове локалне заједнице.
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Из СПС-а су саопштили да је доласком досадашње Курушевићеве дошло и до прекомпозиције политичких односа у Скупштини општине Модрича, односно тиме је дефинитивно престала да постоји досадашња скупштинска већина коју су чинили СДС, СП и ДНС.
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