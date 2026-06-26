Бањалука: Гдје је 10 милиона од водовода који је требао бити завршен 2022. године?

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Савјета Мјесне заједнице Пријечани Давид Понорац поручује градским властима у Бањалуци да престану са изговорима и пребацивањем одговорности, те да изнађу рјешење за водоснабдијевање 20.000 грађана.
Он се осврнуо на ванредну ситуацију која је проглашена у поткозарским селима и рестрикцијама воде, те поручио да ово није елементарна непогода.
"Штаб за ванредне ситуације је дужан гласањем да обавијести градоначелника да направи приједлог за проглашење ванредне ситуације. Ванредну ситуацију проглашава градоначелник Бањалуке, а она се проглашава у елементарним непогодама које су неизбјежне, није их могуће спријечити, а угрожавају нормалан живот грађана. Ово није елементарна непогода, или оно што можемо чути њихов изговор (градске администрације и Водовода Бањалука) да је прекомјерна потрошња и ове године због неколико викендаша довела грађане једног великог дијела Бањалуке до рестрикција у водоснабдијевању. Чекајте, ако смо и прошле и претпрошле године имали проблеме са водоснабдијевањем, ако смо имали рестрикције, онда ове године није прекомјерна потрошња и не може неколико викендаша да направи толики проблем, већ нисте добро пројектовали потрошњу воде за овај период. Ово није ни сушан период јер смо имали кише, само прије неколико дана у Бањалуци је падала киша", рекао је Понорац.
Бања Лука
''Изговори администрације Града Бањалука нису само смијешни, већ и незаконити''
Упитао је зашто није завршен пројекат водоснабдијевања овог подручја који је требало да буде завршен још 2022. године, а за који је више од 10 милиона марака обезбијеђено из средстава ЕБРД-а.
"Што се тиче пројекта, ЕБРД кредит од преко 10 милиона марака је дозначен, како чујемо, Игор Радојичић који је сада замјеник предсједника ПСС покрета је потписао кредит, и Драшко Станивуковић и његова администрација су требали да заврше пројекат Вода 2 и Вода 3 у 2021. и 2022. години. Шта је са тим кредитом, да ли ми враћамо рате и плаћамо камате и зашто вода није завршена?", истиче Понорац за АТВ.
Шест година на власти, каже Понорац, не даје градској администрацији да кривицу сваљује на грађане.
"Ми имамо градску администрацију која је невјероватна када су у питању изговори, али дајте да једном видимо рјешења. И оно што урадите нормалан човјек треба да похвали, али немојте да се бавите изговорима, немојте да кривите грађане. Шест година водите град, требали сте обезбиједити услове да се заврши нормално водоснабдијевање за поткозарска села и 20.000 Бањалучана", рекао је он.
Комплетан разговор погледајте у видео прилогу.
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