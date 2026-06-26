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Мјештанин Барловаца козијим млијеком залијева цвијеће испред Водовода

Аутор:

Милена Грубор
26.06.2026 08:44

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мјештанин Барловаца Предраг Гојковић
Фото: АТВ

Већ три дана приградска насеља Бањалуке немају воду, а због овог вишегодишњег проблема, један мјештанин Барловаца изразио је свој бунт испред бањалучког Водовода просувши три канте млијека.

Четири или више дана без воде у 21. вијеку постао је апсолутни апсурд са којим се грађани боре на све начине, па чак и суровом иронијом.

"Четврти дан немамо воде, али ми смо се припремили. Вода у овим бурадима је стара четири дана, ту се умивамо, перемо руке и користимо је за хигијену. Сваки дан је све више бактерија у њој, али ето, изгледа да то тако одговара нашој кожи и здрављу. Ми се сви надамо да воде неће бити наредна два мјесеца, како бисмо утврдили наше кожне болести. Био сам у 'Водоводу' код директора и замолио га да не пушта воду наредна два мјесеца док трају ове врућине. Он је рекао да ће нам изаћи у сусрет, па сам му ја, у знак захвалности, одлучио поново доћи пред предузеће и залити им цвијеће козјим млијеком, које не могу користити јер су канте прљаве. Чуо сам да цвијеће боље успијева када се залије природним козјим млијеком", рекао је кроз револт и сарказам за АТВ мјештанин Барловаца Предраг Гојковић.

Вода не смије бити луксуз

Гојковић истиче да је несхватљиво да у данашње вријеме основне животне потребе постају луксуз, те да би солидарност међу суграђанима могла бити једно од привремених рјешења за пуњење резервоара.

"Вода не би требало да буде луксуз. Вјерујем да би се грађани Бањалуке радо одрекли воде на два или три сата како би ова заједница према Козари добила воду и како би се напунили резервоари, а ми уопште и не знамо да ли су они празни. Што се тиче градских власти, немам им шта поручити. Ми воду плаћамо Водоводу и сматрамо да је то предузеће одговорно за несташицу. Ко њима одређује шта да раде, ми то не знамо, али се надамо да ће се неко сјетити да на неколико сати затвори воду у неком градском насељу како бисмо се и ми овдје могли окупати и напунити бурад", закључио је Гојковић.

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Тагови :

Водовод Бањалука

Искључења воде

Барловци

Вода

Предраг Гојковић

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