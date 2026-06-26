Влада усвојила извјештај: Пензијски резервни фонд у плусу 7,22 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске 25. јуна усвојила је Годишњи извјештај о пословању Пензијског резервног фонда Републике Српске и Друштва за управљање за 2025. годину.
У 2025. години Пензијски резервни фонд остварио је нето добит од 7,22 милиона КМ, док је нето вриједност имовине на крају године износила 294,67 милиона КМ. Ово је петнаеста узастопна година позитивног пословања Фонда, уз 15 ревидираних финансијских извјештаја и више од 80 милиона КМ дивиденде исплаћене Фонду ПИО Републике Српске за потребе финансирања пензијског система.
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Током петнаест година рада Пензијски резервни фонд изградио је позицију једног од најзначајнијих институционалних инвеститора на домаћем тржишту капитала, уз истовремено очување и увећање вриједности имовине којом управља.
"Сматрамо да ово пословање представља значајан развојни ресурс Републике Српске који може бити стављен у функцију даљег развоја домаћег тржишта капитала и нових инвестиционих иницијатива Републике Српске. Резултати остварени током претходних 15 година показују да професионално, одговорно и дугорочно управљање јавним капиталом може истовремено доносити принос, јачати пензијски систем и подстицати развој домаће економије", изјавио је Саша Стевановић, директор Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске.
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