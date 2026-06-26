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Пао Бањалучанин: Мртав пијан ходао цестом показивао, полни орган

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 09:25

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Пао Бањалучанин: Мртав пијан ходао цестом показивао, полни орган
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су слободе Бањалучанина чији су иницијали Н.С. због крајње недоличног понашања и изазивања опасности у саобраћају.

Ово лице се у видно алкохолисаном стању, крећући се као пјешак, тетурало директно коловозном траком на којој је показивало полни орган и вршило физиолошку потребу пред згроженим пролазницима и возачима.

„Наведено лице се у Бањалуци у видно алкохолисаном стању као пјешак кретало коловозном траком и показивало полни орган. Испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 1,41 g/kg алкохола у организму“, саопштено је из ПУ Бањалука.

О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци.

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Тагови :

Бањалука

хапшење

Полно узнемиравање

ПУ Бањалука

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