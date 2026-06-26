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Затвор претворен у луксузни хотел: Гости ће спавати у бившим ћелијама

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 09:13

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Затвор претворен у луксузни хотел: Гости ће спавати у бившим ћелијама
Фото: Unsplash

Некадашњи затвор у граду Нара у Јапану отворен је као луксузни хотел, а дио прихода биће уложен у очување историјског објекта.

Бивши затвор у јапанском граду Нари, који је претворен у луксузни хотел, званично је отворен јуче, а његов оператер планира да део прихода искористи за очување национално заштићеног културног добра, пренио је "Јапан тудеј".

Генерални директор хотела Масаја Какегава изразио је наду да ће хотел постати једно од водећих одредишта за ноћење у Нари.

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"Желимо да пренесемо историју и вриједност ове зграде будућим генерацијама", рекао је Какегава.

Гости ће моћи да бораве у једном од 48 апартмана направљених спајањем неколико бивших ћелија за једну особу и заједничких ћелија, док конструкција од цигле и високо постављени прозори чувају трагове првобитне намјене зграде.

Ријеч је од једном од пет главних затвора које је влада изградила током Меиџи ере (1868–1912) као дио напора да прикаже модернизацију затворских објеката у Јапану, а касније је служио као затвор за малољетнике, да би 2017. године био затворен због старости објекта, преноси Курир.

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Тагови :

Затвор

Јапан

Хотел

Туризам

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