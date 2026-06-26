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Ухапшен по европској потјерници: Серијски лопов из БиХ изручен Аустрији

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 07:32

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Серијски провалник из Босне и Херцеговине ухапшен је послије вишемјесечног бјекства и изручен Аустрији.

Како медији преносе, ријеч је о 41-годишњем држављанину БиХ којем се на терет стављају вишеструке провале у неколико округа Доње Аустрије. Како је саопштила Покрајинска полицијска управа Доње Аустрије, истражиоци Покрајинског криминалистичког одјељења водили су од јануара 2025. године интензивну истрагу против бх. држављанина.

„Захваљујући преданом раду на мјестима злочина, криминалистичка полиција је успјела да повеже осумњиченог са најмање двије извршене и једном покушаном провалом у стамбене куће у Доњој Аустрији“, наводи се у саопштењу.

Мјеста злочина била су у Унтертулнербаху (округ Санкт Пелтен), Клајн-Пехларну (округ Мелк) и Визелбургу (округ Шајбс), гдје је све остало на покушају. Кривична дјела догодила су се између 10. и 18. децембра 2024. године. Починиоцу су главна мета били готовина и накит, а према полицијском саопштењу, укупна штета се креће у четвороцифреном износу.

Пао у Њемачкој

С обзиром на то да мјесто боравка мушкарца у почетку није било познато, Тужилаштво у Санкт Пелтену издало је европски налог за хапшење. Ово је дало резултате и осумњичени је 27. марта 2025. године ухапшен у Њемачкој.

У понедјељак, 23. јуна 2026. године, услиједило је званично изручење Аустрији, гдје су га одмах преузели службеници Покрајинског криминалистичког одјељења Доње Аустрије. Током полицијског саслушања, 41-годишњак није признао кривицу и негирао је све оптужбе. По налогу Покрајинског суда, осумњичени је спроведен у затвор у Санкт Пелтену, преносе Независне.

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Тагови :

Држављанин БиХ

Аустрија

хапшење

Лопов

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