У Швајцарској забиљежен најтоплији јунски дан икада

Аутор:АТВ редакција
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Швајцарска је јуче забиљежила највишу температуру ваздуха икад забиљежену у јуну, чиме је оборен топлотни рекорд који је трајао скоро 80 година.
Непосредно прије 15 часова, температуре су прешле 37 степени Целзијуса на чак четири мјерне станице, што је највиша температура икада забиљежена у Швајцарској у јуну, преноси портал Свисинфо.
Највише температуре забиљежене су у 14.40 сати на метеоролошкој станици Букс-Арау , гдје је измјерено 37,2 степена.
У Безнауу у кантону Аргау достигле су 37,1 степен, а у Виренлингену и Базел-Бинингену 37 степени.
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Према Савезном заводу за метеорологију и климатологију претходни јунски рекорд постављен је 1947. године.
Тада је у Базел-Бинингену измјерено 36,9 степени.
Од средине јуна траје континуирани низ врелих дана у Швајцарској. МетеоСвис очекује да ће топлотни талас трајати до сљедећег понедјељка, укључујући и тај дан.
Највиши ниво упозорења на високе температуре је на снази у већем дијелу Швајцарске.
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