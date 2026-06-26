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У Швајцарској забиљежен најтоплији јунски дан икада

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 07:06

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У Швајцарској забиљежен најтоплији јунски дан икада
Фото: Envato/SKY-Stock

Швајцарска је јуче забиљежила највишу температуру ваздуха икад забиљежену у јуну, чиме је оборен топлотни рекорд који је трајао скоро 80 ​​година.

Непосредно прије 15 часова, температуре су прешле 37 степени Целзијуса на чак четири мјерне станице, што је највиша температура икада забиљежена у Швајцарској у јуну, преноси портал Свисинфо.

Највише температуре забиљежене су у 14.40 сати на метеоролошкој станици Букс-Арау , гдје је измјерено 37,2 степена.

У Безнауу у кантону Аргау достигле су 37,1 степен, а у Виренлингену и Базел-Бинингену 37 степени.

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Према Савезном заводу за метеорологију и климатологију претходни јунски рекорд постављен је 1947. године.

Тада је у Базел-Бинингену измјерено 36,9 степени.

Од средине јуна траје континуирани низ врелих дана у Швајцарској. МетеоСвис очекује да ће топлотни талас трајати до сљедећег понедјељка, укључујући и тај дан.

Највиши ниво упозорења на високе температуре је на снази у већем дијелу Швајцарске.

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Тагови :

Швајцарска

високе температуре ваздуха

Рекордни топлотни талас

врућина

топлотни талас

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