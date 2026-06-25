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Птица направила проблем: Хеликоптер са израелским предсједником принудно слетио

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 23:04

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Хеликоптер
Фото: Pexels

Хеликоптер са израелским предсједником Исаком Херцогом принудно је слетио у војну базу након судара са птицом, саопштиле су Одбрамбене снаге Израела.

У саопштењу се наводи да се инцидент десио током рутинског лета у централном дијелу земље.

Није било повријеђених, а посада и путници су пребачени у други хеликоптер и наставили су лет.

Хеликоптер је предат на сервисирање техничком особљу израелског ваздухопловства, преноси Срна.

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Тагови :

Исак Херцог

Хеликоптер

Израел

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