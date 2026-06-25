Птица направила проблем: Хеликоптер са израелским предсједником принудно слетио

Аутор:АТВ редакција
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Хеликоптер са израелским предсједником Исаком Херцогом принудно је слетио у војну базу након судара са птицом, саопштиле су Одбрамбене снаге Израела.
У саопштењу се наводи да се инцидент десио током рутинског лета у централном дијелу земље.
Није било повријеђених, а посада и путници су пребачени у други хеликоптер и наставили су лет.
Хеликоптер је предат на сервисирање техничком особљу израелског ваздухопловства, преноси Срна.
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