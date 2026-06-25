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Мерц понудио помоћ Венецуели

25.06.2026 21:46

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Након разорних земљотреса у Венецуели, њемачка влада обећала је помоћ.

"Вијести о страшном земљотресу у Венецуели дубоко су нас погодиле. Њемачка стоји уз Венецуелу и помоћи ће. Наше мисли су уз жртве и оне који су изгубили своју имовину. Повређенима желим снагу и брз опоравак", написао је канцелар Фридрих Мерц на мрежи X.

Њемачки министар одбране Борис Писториус понудио је помоћ војске.

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"Бундесвер је спреман и може у кратком року да стави на располагање до шест транспортних авиона А400М чим се од нас затражи подршка", изјавио је политичар.

Особље и материјал њемачке агенције за техничку помоћ (THW) могу да се пребаце у Венецуелу, а могуће је обезбиједити и транспортне летове унутар Венецуеле.

Писторијус се захвалио свим војницима који се већ припремају за мисију.

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Подсјетимо, у два снажна земљотреса, која су се догодила у размаку од само 39 секунди, у Венецуели су погинуле најмање 32 особе. Према првим сазнањима власти, повријеђено је још око 700 људи.

(Радио Сарајево)

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Тагови :

Фридрих Мерц

Венецуела

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