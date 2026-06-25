Италија "гори": Црвена узбуна у 17 градова

Аутор:АТВ редакција
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Италијанско Министарство здравља прогласило је црвену узбуну у 17 од 27 највећих градова у земљи због опасности од топлотног таласа који је захватио већи дио западне Европе.
Међу градовима у којма је проглашена узбуна су Рим, Милано, Фиренца и Бари, а од сутра ће им се придружити и Ђенова, пренијела је агенција АНСА.
Званичници су упозорили да ће висока температура у наредна три дана угрозити око милион и по радника. Вјерује се да је врућина јуче била узрок смрти најмање пет особа у Италији.
Регионални воз са 200 путника, укључујући неколико дјеце, покварио се око 15.00 часова и стајао пуна три сата без клима-уређаја на шинама између станице Ламбрате и централне станице у Милану.
На лице мјеста изашли су припадници Хитне помоћи и провјерили стање путника, док су локална полиција и ватрогасци провјерили безбједност воза.
Путници су добили флаше воде, а касније су пребачени у други воз, преноси Срна.
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