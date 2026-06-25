Французи због врућине забрањују конзумирање алкохола

Аутор:АТВ редакција
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Командир париске полиције Патрис Фор изјавио је да ће од сутра у подне у Паризу бити забрањено конзумирање алкохола у јавности, да би се смањили здравствени проблеми у вријеме екстремног топлотног таласа који је захватио Француску.
Међу неколико превентивних мјера због врућине, Фор је најавио и да ће од сутра од 18.00 часова у Паризу бити забрањена продаја алкохола, преноси "Фигаро".
Фор је рекао да је одлучио да забрани конзумирање алкохола током топлотног таласа јер су болнице у Паризу и околини "преоптерећене", преноси Срна.
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