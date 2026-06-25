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Французи због врућине забрањују конзумирање алкохола

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 21:33

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Французи због врућине забрањују конзумирање алкохола
Фото: Tanjug / AP / Christophe Ena

Командир париске полиције Патрис Фор изјавио је да ће од сутра у подне у Паризу бити забрањено конзумирање алкохола у јавности, да би се смањили здравствени проблеми у вријеме екстремног топлотног таласа који је захватио Француску.

Међу неколико превентивних мјера због врућине, Фор је најавио и да ће од сутра од 18.00 часова у Паризу бити забрањена продаја алкохола, преноси "Фигаро".

Фор је рекао да је одлучио да забрани конзумирање алкохола током топлотног таласа јер су болнице у Паризу и околини "преоптерећене", преноси Срна.

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Тагови :

Француска

врућина

високе температуре ваздуха

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