Европа се "топи" под историјским врућинама – црвена упозорења на снази

Аутор:АТВ редакција
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Екстремне врућине захватиле су велики дио Европе. Температурни рекорди оборени су у Француској, Шпанији, Великој Британији, Италији, Немачкој и Холандији, док расте и број жртава топлотног таласа.
У више земаља на снази су ванредна упозорења, а страхује се и од ширења шумских пожара.
Након што су у сриједу оборени температурни рекорди, Француска је забиљежила други најтоплији дан од почетка мјерења 1947. године. Број департмана у којима је на снази највиши, црвени степен упозорења због топлотног таласа повећан је на 72.
Више од 40 људи страдало је у Француској од 18. до 23. јуна услијед посљедица екстремних врућина. Нових званичних података још нема, али је градоначелник Париза Емануел Грегоар рекао да је стопа смртности у главном граду у порасту.
Према подацима националне метеоролошке службе "Метео Франс", национални термички индикатор, који представља просјечну температуру измјерену на референтним метеоролошким станицама широм земље, достигао је 30 степени Целзијуса. Тиме је оборен рекорд постављен дан раније, када је просјечна температура износила 29,9 степени.
Шумски пожари избили су у више дијелова Француске, а 50 департмана стављено је у категорију високог и веома високог ризика од избијања пожара због комбинације екстремних врућина, суше и јаких вјетрова.
Пожари су пријављени у департманима Од, Жиронда и Вар, гдје су грађани на друштвеним мрежама објављивали фотографије и видео-снимке.
И Шпанија се посљедњих дана суочава са изузетно високим температурама. Црвени метео-аларм и даље је на снази у дијеловима сјеверне земље, где би температура у појединим областима Баскије могла да достигне 42 степена Целзијуса, саопштила је државна метеоролошка служба.
У многим градовима отворена су такозвана "склоништа од врућине" – климатизовани јавни простори намијењени грађанима који желе да се заштите од високих температура.
И у Великој Британији је други дан заредом оборен рекорд за највишу температуру измерену у јуну. У Јеовилтону, у грофовији Сомерсет на југозападу Енглеске, измјерено је 36,4 степена Целзијуса, саопштила је британска метеоролошка служба Met Office.
Досадашњи рекорд за највишу јунску температуру у Великој Британији износио је 35,6 степени Целзијуса, а био је на снази готово 50 година, након што је забиљежен у Саутемптону 1976. године.
Холандски краљевски метеоролошки институт (КНМИ) саопштио је да је први пут у историји издао највише, црвено упозорење због врућина. Црвени аларм, због очекиваних температура до 40 степени Целзијуса, ступиће на снагу од поноћи у свим покрајинама у Холандији, осим у четири.
У саопштењу КНМИ упозорава се да здравствени ризици у областима где је на снази црвени аларм могу бити опасни по живот и да би грађани требало да излазе напоље само када је то неопходно.
Мађарска влада донијела је уредбу о координисаним мјерама заштите због екстремних врућина. Премијер Петер Мађар изјавио је да су мјере неопходне због временских услова, док је директорка Националног центра за јавно здравље Беатрикс Оросци навела да је тренутно на снази упозорење другог нивоа, а да ће трећи ниво бити активан четири дана од суботе.
Са екстремним врућинама бори се и Италија, где је црвени метеоаларм проглашен у 17 градова. На удару су и Белгија, Луксембург, Пољска, Мађарска, Чешка и Хрватска.
За то вријеме, Европска зелена странка саопштила је да би лидери земаља чланица Европске уније требало да одрже хитан самит како би ојачали заштиту од екстремних врућина и интензивирали напоре у борби против климатских промјена.
(РТС)
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