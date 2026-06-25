Број жртава у земљотресу у Венецуели повећан на 188

Аутор:АТВ А.И.
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Најмање 188 људи је погинуло, а 1.520 повријеђено у снажном земљотресу у Венецуели, изјавио је предсједник Народне скупштине Хорхе Родригез.
"У овом тренутку, нажалост, морамо да пријавимо да је 188 Венецуеланаца погинуло у земљотресу. Повријеђено је 1.520 људи, пребачени су у болнице и добијају неопходну његу", рекао је Родригез у обраћању на државној телевизији.
Он је навео да се још 157 људи и даље води као нестало, а преко 200 је остало заробљено под рушевинама уништених зграда, преноси Срна.
Спасилачке службе настављају са операцијама потраге и спасавања.
Касно синоћ по локалном времену, Венецуелу је погодио двоструки земљотрес магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали, праћен са 30 накнадних потреса.
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