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Број жртава у земљотресу у Венецуели повећан на 188

Аутор:

АТВ А.И.
25.06.2026 20:33

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Број жртава у земљотресу у Венецуели повећан на 188
Фото: Tanjug / AP / Pedro Mattey

Најмање 188 људи је погинуло, а 1.520 повријеђено у снажном земљотресу у Венецуели, изјавио је предсједник Народне скупштине Хорхе Родригез.

"У овом тренутку, нажалост, морамо да пријавимо да је 188 Венецуеланаца погинуло у земљотресу. Повријеђено је 1.520 људи, пребачени су у болнице и добијају неопходну његу", рекао је Родригез у обраћању на државној телевизији.

Он је навео да се још 157 људи и даље води као нестало, а преко 200 је остало заробљено под рушевинама уништених зграда, преноси Срна.

Спасилачке службе настављају са операцијама потраге и спасавања.

Касно синоћ по локалном времену, Венецуелу је погодио двоструки земљотрес магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали, праћен са 30 накнадних потреса.

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Тагови :

Венецуела

Земљотрес

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