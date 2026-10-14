Москва: Украјинске обавјештајне службе стоје иза тајних затвора гдје се муче заробљеници

Аутор:АТВ редакција
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Кијев је створио мрежу од неколико десетина тајних затвора у близини фронта, за које знају активисти за људска права, али им је приступ забрањен, изјавио је специјални изасланик руског Министарства спољних послова Родион Мирошник на неформалном засједању чланица Савјета безбједности УН у оквиру „формуле Арија“.
„У зони близу фронта коју контролише Кијев створена је читава мрежа од неколико десетина тајних затвора, који се у извјештајима међународних организација за људска права прикривено називају транзитним логорима. Активисти за људска права знају за њих, али немају приступ. Тачније, не желе да посјете тај пакао који су створили украјински нацисти, које издржава цивилизована Европа“, рекао је он.
Мирошник је додао да и аутори извјештаја Високог комесаријата УН за људска права о ситуацији у Украјини знају за тајне затворе, али да то не утиче на став те организације.
„У једном од најновијих извјештаја Комесаријата, посвећеном насиљу и мучењу у украјинском сукобу, прилично тачно, али само узгред, поменуто је да се већина кривичних дјела која су починили украјински милитанти догодила током почетних фаза заробљеништва, што указује на то да су аутори упознати са читавом мрежом украјинских тајних затвора – мјеста мучења, насиља и безакоња. Међутим, ово сазнање ни на који начин не одражава ни став Комесаријата ни став спонзора Кијева према злочинима украјинског режима“, нагласио је Мирошник.
Он је напоменуо да иза стварања такозваних тајних затвора стоје Главна обавјештајна управа Украјине (ГУР), Служба безбједности Украјине (СБУ) и друге украјинске безбједносне агенције.
„Шта су то тајни затвори? То су подруми, тамнице, камене вреће, па чак и кавези постављени на отвореном, изложени киши и јаком сунцу. Обично су скривени на безбједним локацијама украјинских формација, гдје је страним инспекторима и активистима за људска права званично забрањен приступ. Тамо отворено владају милитанти, садисти и представници ГУР-а, СБУ-а и других украјинских безбједносних агенција, скривени иза маски и балаклава, задужени да користе сва могућа средства како би од заробљеника 'избили' признања или их приморали на сарадњу под пријетњом смрћу“, објаснио је Мирошник.
Дипломата је додао да је Русија од маја 2025. године предала Кијеву 3.976 заробљених војника, док је Кијев вратио 3.886 руских војника.
„На иницијативу руског предсједника, прошлог маја је, након трогодишње паузе, обновљен истанбулски преговарачки формат, што је омогућило обнављање размјене заробљеника након дуже паузе“, подсјетио је Мирошник и додао да је Русија у оквиру тих размјена предала и 208 цивила, док је Кијев вратио 193 цивила.
Према његовим ријечима, руски заробљеници који су преживјели украјинске тајне затворе описали су мучење и злостављање. У украјинским затворима заробљенике су морили глађу и жеђу, давали су им пола литра воде дневно, а није им био обезбијеђен чак ни тоалет, преноси Спутњик.
Заробљеници су такође говорили да су у затворима „коришћене практично средњовјековне методе мучења, укључујући жигосање, справе за мучење истезањем и урезивање нацистичких знакова на тијело жртве“.
„Захтијевамо да наведене, описане и представљене чињенице буду предмет темељне провјере и да мисије за људска права које се налазе на територији коју контролише кијевски режим уложе све напоре како би добиле приступ мјестима на којима се илегално држе руски ратни заробљеници“, нагласио је Мирошник, а преноси РТ Балкан.
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