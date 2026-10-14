Затворене школе, радници на принудном одмору: Поплаве направиле хаос у Истанбулу

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Канцеларија гувернера Истанбула затворила је школе, послала поједине раднике јавних служби на принудни одмор и позвала грађане да остану код куће након што су обилне падавине изазвале поплаве широм највећег града у Турској.
Турски медији преносе да је пљусак поплавио куће и предузећа, као и путеве и подвожњаке, због чега је настао саобраћајни хаос у граду од око 16 милиона становника.
🇹🇷 Terrifying! Istanbul is literally underwater after a heavy downpour
Passengers were trapped inside a bus and are trying to escape the rising floodwaters by climbing onto the seats.— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026
Нема извјештаја о озбиљнијим повредама.
Канцеларија гувернера саопштила је да школе неће радити у четвртак, док на посао неће ићи државни службеници са инвалидитетом и мајке са малом дјецом.
Становници Истанбула позвани су да не крећу на пут без пријеке потребе, а онима који живе у сутеренским становима препоручено је да преноће на другим мјестима.
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