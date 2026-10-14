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Затворене школе, радници на принудном одмору: Поплаве направиле хаос у Истанбулу

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14.10.2026 22:08

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Затворене школе, радници на принудном одмору: Поплаве направиле хаос у Истанбулу
Фото: Tanjug / AP / Omer Hamza Yildiz

Канцеларија гувернера Истанбула затворила је школе, послала поједине раднике јавних служби на принудни одмор и позвала грађане да остану код куће након што су обилне падавине изазвале поплаве широм највећег града у Турској.

Турски медији преносе да је пљусак поплавио куће и предузећа, као и путеве и подвожњаке, због чега је настао саобраћајни хаос у граду од око 16 милиона становника.

Нема извјештаја о озбиљнијим повредама.

Канцеларија гувернера саопштила је да школе неће радити у четвртак, док на посао неће ићи државни службеници са инвалидитетом и мајке са малом дјецом.

Становници Истанбула позвани су да не крећу на пут без пријеке потребе, а онима који живе у сутеренским становима препоручено је да преноће на другим мјестима.

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Тагови :

Истанбул

Поплаве

падавине

обилне падавине

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