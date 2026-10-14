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Енергетска катастрофа у Украјини: 600.000 људи остало без струје

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14.10.2026 18:16

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Енергетска катастрофа у Украјини: 600.000 људи остало без струје
Фото: Tanjug / AP / Kateryna Klochko

Најмање 600.000 људи широм Украјине остало је без електричне енергије након руских ракетних напада и напада дроновима током ноћи између 13. и 14. октобра, саопштио је украјински предсједник Владимир Зеленски, а преноси Би-Би-Си.

Према његовим ријечима, погођена је кључна енергетска инфраструктура у Кијеву и околном региону, као и у Харкову, на сјевероистоку земље.

У нападима на Кијев погинуле су најмање три особе, док је 21 повријеђена, саопштила је украјинска Државна служба за ванредне ситуације, преноси Телеграф.

„Енергетско примирје“

Нови удари услиједили су након што је амерички предсједник Доналд Трамп 11. октобра објавио да је између Русије и Украјине ступило на снагу „енергетско примирје“ и да су се двије стране сагласиле да га поштују.

Руско Министарство одбране саопштило је да су током ноћи између 13. и 14. октобра гађани комуникациони и енергетски објекти у Кијевској и Харковској области, које, према наводима Москве, користи украјинска војска.

Украјинско ратно ваздухопловство навело је да је Русија лансирала 39 балистичких и крстарећих ракета и 128 дронова. Према њиховим подацима, украјинска противваздухопловна одбрана оборила је четири ракете и 115 дронова.

Руско Министарство одбране истовремено је саопштило да је током ноћи оборило 902 украјинска дрона изнад више руских региона, укључујући Москву и Крим, полуострво које је Русија припојила 2014. године.

Шта је Трамп раније објавио?

Трамп је 11. октобра на друштвеним мрежама објавио да енергетско примирје одмах ступа на снагу и поручио да су се обје стране сагласиле да га поштују.

Зеленски је након тога више пута изјавио да је Украјина спремна да обустави нападе на руске рафинерије нафте и друге енергетске објекте ако Москва учини исто, преноси Би-Би-Си.

Међутим, руски министар спољних послова Сергеј Лавров оцијенио је да Украјина не заслужује предах који би примирје донијело. У случају прекида ватре, додао је, европске земље могле би да искористе паузу за снабдијевање Украјине новим оружјем како би наставила рат.

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Тагови :

Кијев

Украјина

Владимир Зеленски

Русија

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