Авион се срушио код стамбеног насеља: Нема преживјелих, страдало и дијете

Аутор:АТВ редакција
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Шест особа, међу којима је и једно дијете, погинуло је у паду мањег авиона у америчкој савезној држави Висконсин.
Нико од путника и чланова посаде који су се налазили у летјелици није преживио, потврдио је шериф округа Сок Чип Мајстер.
Узрок несреће за сада није познат.
BREAKING: Six people, including a child, were killed in a plane crash in Sauk County, Wisconsin. The sheriff says no one aboard survived. https://t.co/IbiqeLEDJW— Breaking911 (@Breaking911) October 14, 2026
Авион се срушио синоћ око 21.31 час по локалном времену у мјесту Делона, око 65 километара сјеверозападно од Медисона, главног града Висконсина.
Према информацијама из шерифове канцеларије, у несрећи је страдало пет одраслих особа и једно дијете. Њихови идентитети још нису објављени.
A plane crash has been confirmed in Sauk County, Wisconsin.
Authorities have confirmed the crash, but details remain limited as emergency personnel respond and officials work to determine what happened.
More information is expected as the situation develops. https://t.co/MPOZ1Krnog— zach bitango (@ZachBitango) October 14, 2026
Полиција је примила више дојава о паду авиона у близини улице Парк Лејн, недалеко од државног парка Мирор Лејк.
На мјесто несреће изашле су полицијске, ватрогасне и екипе хитне помоћи, које су у олупини летјелице пронашле тијела погинулих.
Према првим информацијама, у несрећи није било повријеђених на земљи, а није пријављена ни штета на околним објектима.
У истрагу ће се укључити Савезна управа за ваздухопловство (ФАА) и Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ), који истражује узроке озбиљних саобраћајних несрећа у Сједињеним Америчким Државама.
За сада нису објављени подаци о томе одакле је авион полетио, гдје се упутио нити шта је претходило паду.
Надлежне службе нису саопштиле ни да ли је било техничких проблема, као ни какви су били временски услови у тренутку несреће, преноси б92.
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