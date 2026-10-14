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Авион се срушио код стамбеног насеља: Нема преживјелих, страдало и дијете

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14.10.2026 16:30

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Авион Ц-130 Херкулес у наводној потрази за обореним авионом Ф-15
Фото: Screenshot / X

Шест особа, међу којима је и једно дијете, погинуло је у паду мањег авиона у америчкој савезној држави Висконсин.

Нико од путника и чланова посаде који су се налазили у летјелици није преживио, потврдио је шериф округа Сок Чип Мајстер.

Узрок несреће за сада није познат.

Авион се срушио синоћ око 21.31 час по локалном времену у мјесту Делона, око 65 километара сјеверозападно од Медисона, главног града Висконсина.

Према информацијама из шерифове канцеларије, у несрећи је страдало пет одраслих особа и једно дијете. Њихови идентитети још нису објављени.

Авион пао у близини стамбеног насеља

Полиција је примила више дојава о паду авиона у близини улице Парк Лејн, недалеко од државног парка Мирор Лејк.

На мјесто несреће изашле су полицијске, ватрогасне и екипе хитне помоћи, које су у олупини летјелице пронашле тијела погинулих.

Према првим информацијама, у несрећи није било повријеђених на земљи, а није пријављена ни штета на околним објектима.

Истрагу преузимају америчке ваздухопловне службе

У истрагу ће се укључити Савезна управа за ваздухопловство (ФАА) и Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ), који истражује узроке озбиљних саобраћајних несрећа у Сједињеним Америчким Државама.

За сада нису објављени подаци о томе одакле је авион полетио, гдје се упутио нити шта је претходило паду.

Надлежне службе нису саопштиле ни да ли је било техничких проблема, као ни какви су били временски услови у тренутку несреће, преноси б92.

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Тагови :

пао авион

Америка

Авионска несрећа

несрећа

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