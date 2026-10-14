Овакво нешто метеоролози још нису видјели: Ел Нињо оборио рекорд

Аутор:АТВ редакција
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У тропском дијелу Тихог океана температура воде сада је више од три степена изнад нормале, а претходни рекорд из 2015. године већ је оборен.
Посебно забрињава чињеница да временски феномен Ел Нињо, по свему судећи, још није достигао свој врхунац, изјавио је метеоролог Доминик Јунг, преноси аустријски Хојте.
У тропском делу Тихог океана температура воде тренутно је више од три степена изнад уобичајених вредности. Према доступним подацима, тиме је већ у септембру премашен досадашњи рекорд из 2015. године.
Ел Нињо обично достиже најјачи интензитет између новембра и јануара. Међутим, овог пута феномен се развијао изузетно брзо. Наводи се да се од почетка мјерења 1900. године ниједан упоредив догађај није појачавао таквом брзином.
Посебно су се издвајала мјерења уз обале Перуа и Еквадора, гдје су температуре воде повремено биле готово пет степени изнад просјека.
И ваздушни притисак изнад Пацифика током лета показивао је изузетна одступања, каква наводно нису забиљжена око 150 година.
За сада нема назнака смиривања ситуације. Према метеоролошким моделима, Ел Нињо би могао додатно да ојача до децембра.
Поједини прорачуни показују чак и температурна одступања од око четири степена. Уколико се такав развој догађаја потврди, досадашњи рекорд био би знатно премашен.
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Изузетно високе температуре океана могле би да имају далекосежне посљедице по временске прилике на неколико континената.
У југоисточној Азији последице се већ осјећају. На Борнеу шумски пожари изазивају густе облаке дима.
Аустралија се у међувремену припрема за изузетно високе температуре и сушу. У појединим дијеловима Јужне Америке расте ризик од обилних падавина и поплава.
Ел Нињо утиче и на тропске циклоне. Док овај феномен обично смањује могућност настанка урагана у Атлантику, топле океанске воде у Пацифику могу да погодују развоју снажних олуја, наводи се у извјештају.
Иако је Европа веома удаљена од Тихог океана, овај временски феномен могао би да утиче и на временске прилике током зимских мјесеци.
Током претходних снажних Ел Нињо догађаја, зиме у Европи често су почињале релативно благим температурама. Истовремено су бележене чешће падавине и олујне временске прилике.
Међутим, ситуација би могла да се промени током јануара и фебруара. Према описаним метеоролошким обрасцима, тада расте вјероватноћа продора хладног ваздуха са сјевера и истока.
Ипак, на основу тога није могуће поуздано предвидети дуже периоде мраза или обилне сњежне падавине. Ел Нињо је само један од бројних фактора који утичу на зимске временске прилике у Европи.
Неуобичајено високе температуре у Тихом океану могле би да имају посљедице и дуго након предстојеће зиме.
Наиме, топлота која се тренутно акумулира у океану са одређеним закашњењем преноси се у атмосферу.
Због тога би 2027. година могла да буде изузетно топла на глобалном нивоу. Према описаном развоју догађаја, могућ је чак и нови светски температурни рекорд.
Када је реч о Аустрији, за сада остаје неизвесно да ли ће предстојећа зима бити претежно блага или ће током њеног каснијег дела уследити снажни продори хладног ваздуха.
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