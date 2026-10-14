Logo

Овакво нешто метеоролози још нису видјели: Ел Нињо оборио рекорд

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.10.2026 14:44

Коментари:

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо
Фото: Severe Weather Europe

У тропском дијелу Тихог океана температура воде сада је више од три степена изнад нормале, а претходни рекорд из 2015. године већ је оборен.

Посебно забрињава чињеница да временски феномен Ел Нињо, по свему судећи, још није достигао свој врхунац, изјавио је метеоролог Доминик Јунг, преноси аустријски Хојте.

Претходни температурни рекорд већ оборен

У тропском делу Тихог океана температура воде тренутно је више од три степена изнад уобичајених вредности. Према доступним подацима, тиме је већ у септембру премашен досадашњи рекорд из 2015. године.

Ел Нињо обично достиже најјачи интензитет између новембра и јануара. Међутим, овог пута феномен се развијао изузетно брзо. Наводи се да се од почетка мјерења 1900. године ниједан упоредив догађај није појачавао таквом брзином.

Посебно су се издвајала мјерења уз обале Перуа и Еквадора, гдје су температуре воде повремено биле готово пет степени изнад просјека.

И ваздушни притисак изнад Пацифика током лета показивао је изузетна одступања, каква наводно нису забиљжена око 150 година.

Метеоролошки модели предвиђају даље јачање

За сада нема назнака смиривања ситуације. Према метеоролошким моделима, Ел Нињо би могао додатно да ојача до децембра.

Поједини прорачуни показују чак и температурна одступања од око четири степена. Уколико се такав развој догађаја потврди, досадашњи рекорд био би знатно премашен.

илу-лутрија-25122025

Свијет

На Евроџекпоту освојио рекордних 120 милиона евра

Изузетно високе температуре океана могле би да имају далекосежне посљедице по временске прилике на неколико континената.

Пријете суше и поплаве

У југоисточној Азији последице се већ осјећају. На Борнеу шумски пожари изазивају густе облаке дима.

Аустралија се у међувремену припрема за изузетно високе температуре и сушу. У појединим дијеловима Јужне Америке расте ризик од обилних падавина и поплава.

Ел Нињо утиче и на тропске циклоне. Док овај феномен обично смањује могућност настанка урагана у Атлантику, топле океанске воде у Пацифику могу да погодују развоју снажних олуја, наводи се у извјештају.

Шта то значи за предстојећу зиму?

Иако је Европа веома удаљена од Тихог океана, овај временски феномен могао би да утиче и на временске прилике током зимских мјесеци.

Током претходних снажних Ел Нињо догађаја, зиме у Европи често су почињале релативно благим температурама. Истовремено су бележене чешће падавине и олујне временске прилике.

Међутим, ситуација би могла да се промени током јануара и фебруара. Према описаним метеоролошким обрасцима, тада расте вјероватноћа продора хладног ваздуха са сјевера и истока.

Ипак, на основу тога није могуће поуздано предвидети дуже периоде мраза или обилне сњежне падавине. Ел Нињо је само један од бројних фактора који утичу на зимске временске прилике у Европи.

Пријети ли нови глобални температурни рекорд 2027. године?

Неуобичајено високе температуре у Тихом океану могле би да имају посљедице и дуго након предстојеће зиме.

Наиме, топлота која се тренутно акумулира у океану са одређеним закашњењем преноси се у атмосферу.

Због тога би 2027. година могла да буде изузетно топла на глобалном нивоу. Према описаном развоју догађаја, могућ је чак и нови светски температурни рекорд.

Када је реч о Аустрији, за сада остаје неизвесно да ли ће предстојећа зима бити претежно блага или ће током њеног каснијег дела уследити снажни продори хладног ваздуха.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ел Нињо

температурни рекорд

Временска прогноза

Вријеме

Временска прогноза за зиму

Коментари (0)

Прочитајте више

Лутрија листић

Свијет

На Евроџекпоту освојио рекордних 120 милиона евра

3 ч

0
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Свијет

Москва открила да ли је могућ састанак Путина, Трампа и Сија у Кини

3 ч

0
Детаљан крупни план почетног екрана паметног телефона на којем се приказују популарне апликације попут WhatsApp-а.

Наука и технологија

На Воцап стиже функција коју су корисници дуго чекали

3 ч

0
Полицијско возило МУП-а Републике Српске.

Хроника

Током претреса мушкарац прогутао незпознату супстанцу и преминуо

3 ч

0

Више из рубрике

Лутрија листић

Свијет

На Евроџекпоту освојио рекордних 120 милиона евра

3 ч

0
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Свијет

Москва открила да ли је могућ састанак Путина, Трампа и Сија у Кини

3 ч

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Свијет

Малољетници ножем изболи ученика испред школе: Дјечак са тешким повредама завршио у болници

4 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Песков: Трамп улаже напоре да се криза у Украјини усмјери ка мирном рјешењу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

58

Малу Цану изуједао пас

17

57

Огласио се и Нермин Никшић: Није потврдио, а ни негирао могућу сарадњу са СДА

17

46

Орбан: Мађар ставља дјецу на милост и немилост родног лобија

17

45

Конаковић о гашењу "Тројке": Чиста лаж

17

20

Затражена осуђујућа пресуда за Мевлида Јашаревића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима