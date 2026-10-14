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На Воцап стиже функција коју су корисници дуго чекали

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14.10.2026 14:27

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Детаљан крупни план почетног екрана паметног телефона на којем се приказују популарне апликације попут WhatsApp-а.
Фото: pexels/Brett Jordan

Дуго очекивана функција омогућава заказивање слања порука, фотографија и снимака унапријед – ево како ће радити и када стиже.

Корисници Воцапа већ дуго траже могућност заказивања порука како би, између осталог, подешавали понављајуће подсјетнике, управљали временским зонама и обављали пословну комуникацију ван радног времена.

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Недостатак ове опције је прилично уочљив, с обзиром на то да је на ривалској апликацији Телеграм доступна још од 2019. године. Међутим, чини се да ће Метина апликација за размену порука ускоро добити ову функцију, судећи по Андроид бета верзији Воцапа коју је приметио портал ВаБетаИнфо.

Нова функција се појавила у ажурирању Воцап бета верзије за Андроид 2.26.8.11. Ради на потпуно исти начин као и на Телеграму: корисници приступају опцији тако што притисну и задрже дугме за слање. То отвара прозор на дну екрана који вам омогућава да изаберете датум и вријеме испоруке. Такође нуди и посебан одјељак за управљање заказаним порукама прије него што буду послате.

Порука ће бити послата у жељено вријеме, чак и ако је ваш уређај ван мреже (офлајн). Као и код било које друге поруке, заказане поруке подржавају текст, линкове, фотографије и видео-снимке, уз потпуну заштиту енкрипцијом са краја на крај (end-to-end encryption). Поруке се могу заказати најмање 10 минута унапријед у односу на тренутно вријеме, па све до двије недјеље унапријед. Ова функција је такође компатибилна и са групним ћаскањима.

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Функција је тренутно у бета фази за поједине Воцап тестере на Андроид-у, а у наредним недјељама би требало да постане доступна већем броју налога. Пошто је званична бета верзија сада доступна, званично лансирање за све кориснике може се очекивати у блиској будућности.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Воцап

Мобилни телефон

нова функција на Воцапу

апликација

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