Генерални секретар НАТО-а потврдио оно што Руси константно говоре

Аутор:АТВ редакција
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НАТО тренутно не види непосредну војну пријетњу од Русије нити сматра да Москва разматра напад на неку од чланица Алијансе, изјавио је генерални секретар НАТО Марк Руте на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Естоније.
"Не сматрамо да Русија разматра могућност напада на неку од земаља НАТО-а. Не видимо непосредну пријетњу територији Алијансе", рекао је Руте, одговарајући на питање о могућем војном сукобу са Русијом.
Он је, међутим, нагласио да је НАТО спреман да реагује уколико уочи знаке припреме напада.
"Ако примијетимо концентрисање снага, реаговаћемо", поручио је Руте, додајући да Алијанса располаже неопходним одбрамбеним плановима и да ће штитити цјелокупну територију својих чланица.
Генерални секретар НАТО-а поновио је да је ријеч о одбрамбеном савезу који нема намјеру да напада друге државе.
"Никада, никада нећемо напасти никога другог, јер то није у нашем интересу. Ми смо одбрамбени савез", истакао је Руте.
Руски медији подсјећају да је НАТО, упркос одсуству непосредне пријетње, посљедњих година знатно повећао војно присуство у близини руских граница. Према подацима Алијансе, број мултинационалних борбених група на источном крилу до 2026. године повећан је са четири на девет, укључујући формирање нове групе у Финској.
Москва је више пута саопштила да нема намјеру да напада чланице НАТО-а, истовремено упозоравајући да ширење војне инфраструктуре Алијансе у близини руских граница захтијева додатне мјере ради осигуравања националне безбједности.
Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова оцијенила је 8. октобра да планови за јачање војног присуства НАТО-а у балтичким земљама представљају ескалацију која је у супротности са декларисаним намјерама Запада да смањи напетости у Европи.
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