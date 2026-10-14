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Сахрањен Горан Баре: 500 људи дошло да га испрати

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14.10.2026 15:12

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Рок музичар Горан Баре
Фото: Screenshot/Youtube

Музичар и фронтмен бенда "Мајке", Горан Баре, умро је у 62. години, а данас је испраћен на вечни починак.

Сахрана је одржана у 13 часова на Градском гробљу у Винковцима, граду гдје је музичар одрастао и започео своју каријеру. На посљедњи испраћај Горана дошло је око 500 људи - велики број његових најближих пријатеља, сарадника и фанова који су обожавали његову музику. Прије него што је музичар сахрањен, свештеник је одржао молитву над гробом.

"Помолимо се. Господине Исусе Христе, ти си три дана почивао у гробу и тако посветио гробове свих који у тебе вјерују. Од тада ова почивалишта људских тијела буде и наду у васкрсење. Ходај милостиво, да слуга твој у овом гробу почива сном мира до онога дана када га ти васкрснеш и обасјаш".

Ожалошћена породица примала је саучешће, а међу окупљенима је био и Горанов син Миран, са којим музичар, како се наводи, није био у добрим односима.

Мајка, отац и син Миран посљедњи пут су се опростили од Горана, спуштајући по једну црвену ружу у гроб.

Овај тренутак био је посебно емотиван. Горанов син није могао да задржи сузе у тренуцима док се опраштао од оца, а све вријеме био је уз баку и деку, који су у инвалидским колицима.

Горан је сахрањен у гробници породице Баре.

Ко се под познатих личности појавио на сахрани

Међу првима су на сахрану дошли чланови бенда "Мајке". Сви су носили црнину и нису могли да сакрију тугу и бол због прераног одласка колеге.

На испраћај је дошао и фронтмен групе "Партибрејкерс", Зоран Костић Цане.

Бивши члан "Мајки", Зоран Чалић, такође је дошао да се опрости од колеге, као и познати хрватски илустратор Дубравко Матаковић.

"Ми смо дошли да испратимо нашег пријатеља у миру. Знамо сви како је испунио и обиљежио наше животе. Вољели смо се и мрзили, али много више вољели. Направили смо добре ствари које остају иза нас. С мислима на Горана данас, опраштамо се физичким путем, али свакако да је он ту, увијек са нама", рекао је Зоран Чалић.

"Нисмо се чули више од 5-6-7 година можда, једноставно путеви су нам се разишли, али наравно, увијек сам пратио шта се догађа и био његов највећи фан још у раним данима групе "Мајке", док још нисам ни свирао у групи", изјавио је Чалић.

(Телеграф)

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Тагови :

Горан Баре

сахрана

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