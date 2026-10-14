Песков: Трамп улаже напоре да се криза у Украјини усмјери ка мирном рјешењу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп улаже напоре да се рјешавање кризе у вези са Украјином усмјери ка мирном рјешењу, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је у обраћању новинарима упозорио да постоје ризици да европске земље саботирају споразуме између Русије и САД.
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"САД, односно амерички преговарачи и предсједник Трамп, улажу напоре како би помогли да се рјешавање кризе у вези са Украјином усмјери ка мирном рјешењу. Постоје ризици од саботаже коју могу извршити неке од европских држава", навео је Песков.
Он је истакао да Европљани дјелују у другом правцу и да чине све како би осигурали наставак рата.
Песков је нагласио да ће се Русија борити за повратак своје имовине, која је илегално замрзнута широм ЕУ.
"Рад на рјешавању украјинског питања одвија се дискретно и тако ће се наставити", одговорио је Песков на питање да ли постоји основа за разматрање америчких приједлога за мирно рјешење.
Према његовим ријечима, на дневном реду тренутно нема договорених међународних састанака о рјешавању украјинског питања.
Коментаришући енергетско примирје које је најавио Трамп, Песков је рекао да се рад у том правцу наставља и напоменуо да се данас у медијима појављују бројни извјештаји о том питању, али да велики дио њих не одговара стварности.
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Одговарајући на питање новинара у вези са кибернетичким технологијама, Песков је нагласио да Русија мора да буде спремна за све изазове у области кибернетичке безбједности.
"Технологије вјештачке интелигенције доносе много доброг и бројне користи те повећавају ефикасност, али истовремено покушаји одређених држава да те нове технологије искористе као оружје носе пријетње и могу угрозити читаве секторе привреде било које земље", навео је Песков.
Коментаришући привођење јапанског новинара у Јужно-Сахалинску, Песков рекао да руска Федерална служба безбједности савјесно обавља свој посао и да њени агенти хапсе шпијуне уколико их открију.
(Срна)
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