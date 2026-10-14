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Огласили се из Ватикана о здравственом стању папе Лава

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14.10.2026 11:03

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Папа Лав
Фото: Таnjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Прва ноћ папе Лава Четрнаестог у римској болници Џемели протекла је мирно након што је подвргнут торакалној операцији током које му је одстрањен доњи режањ десног плућног крила, објавио је данас Ватикан њуз.

Постоперативна хистопатолошка анализа потврдила је дијагнозу аденокарцинома плућа, као што се и сумњало на основу преоперативних прегледа, наведено је у саопштењу Канцеларије за односе с јавношћу Ватикана.

"Свети Отац је провео у операционој сали око три сата, док је сам захват трајао око 90 минута. Операција је успјела. Папа се након захвата уредно пробудио из анестезије и послије краћег боравка на посматрању враћен је у своју собу", наводи се у синоћном саопштењу које преноси Анса.

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Хируршки тим предводио је професор Стефано Маргаритора, уз асистенцију професорке Елизе Меачи, докторке Марије Терезе Конђедо и доктора Леонарда Петраке Каравеле, а анестезиолошки тим чинили су професор Масимо Антонели, доктор Ђовани Пунцо и доктор Ђузепе Бело.

"Операција је била успјешна и није било компликација", наведено је у медицинском саопштењу након папине операције.

(Танјуг)

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Тагови :

папа Лав

Ватикан

болница

Операција

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